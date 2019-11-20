В Казани ж/д вокзалы защитят от терактов за 1,4 миллиарда рублей
На защиту вокзалов Казани от терактов будет потрачено 1,4 миллиардов рублей. Такой тендер РЖД опубликовало на сайте госзакупок. 1,03 миллиарда из этой суммы будет выделено на вокзал «Казань», а 354 миллиона – на «Восстание-Пассажирская».
Согласно техзаданию, исполнитель заявки должен будет разместить на территориях 42 круглосуточных досмотровых поста и четыре поста групп быстрого реагирования. Кроме того, в его обязанности войдет обеспечение непрерывной защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
Победитель тендера будет выявлен 5 декабря. После с ним будет подписан контракт на 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU