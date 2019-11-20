2019-11-20T13:54:32+03:00
Общество

В Казани ж/д вокзалы защитят от терактов за 1,4 миллиарда рублей

Речь, в том числе, идет и об обеспечении непрерывной защиты объектов инфраструктуры и самого транспорта
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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На защиту вокзалов Казани от терактов будет потрачено 1,4 миллиардов рублей. Такой тендер РЖД опубликовало на сайте госзакупок. 1,03 миллиарда из этой суммы будет выделено на вокзал «Казань», а 354 миллиона – на «Восстание-Пассажирская».

Согласно техзаданию, исполнитель заявки должен будет разместить на территориях 42 круглосуточных досмотровых поста и четыре поста групп быстрого реагирования. Кроме того, в его обязанности войдет обеспечение непрерывной защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

Победитель тендера будет выявлен 5 декабря. После с ним будет подписан контракт на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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