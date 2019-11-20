2019-11-20T13:03:11+03:00
Общество

В столице Татарстане открылся первый Центр опережающей профессиональной подготовки

Он разместился на 3 и 4 этажах казанского педагогического колледжа
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Во вторник, 19 ноября в Казани открылся первый в Татарстане Центр опережающей профессиональной подготовки. Он создан на базе местного педагогического колледжа.

Центр предоставляет всем желающим возможность для профессиональной подготовки по коротким программам. Здесь, в том числе, будет осуществляться профориентация и повышение квалификации по наиболее востребованным, новым и перспективным специальностям.

В учреждении есть зона коворкинга, медиазона, лекторий, три аудитории-трансформера, пространство проектной деятельности и компьютерный класс.

Известно, что татарстанский центр опережающей профессиональной подготовки – один из первых в России и единственный на базе педагогического колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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