Названы самые опасные места для зимней рыбалки в Татарстане
За окном становится все холоднее и татарстанцы уже вовсю задумываются о зимней рыбалке. Грядущей зимой контролировать популярные у жителей республики места будут 10 круглосуточных спасательных постов МЧС. Об этом стало известно во время брифинга в Доме правительства региона.
Главный госинспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов уточнил самые опасные точки для зимней рыбалки. Это, в частности, участки водоемов возле плотин и места с промоинами.
В Казани, например, промоины нередко появляются на реке Казанке под мостом Миллениум, возле НКЦ и под Кировским мостом.
ИСТОЧНИК KP.RU