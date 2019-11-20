2019-11-20T12:07:29+03:00
Общество

Названы самые опасные места для зимней рыбалки в Татарстане

Таковым являются участки водоемов возле плотин и места с промоинами
Алина ГАБДУЛИНА
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Контролировать места для зимней рыбалки в этом году будут 10 круглосуточных спасательных постов МЧСКонтролировать места для зимней рыбалки в этом году будут 10 круглосуточных спасательных постов МЧСФото: Олег УКЛАДОВ
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За окном становится все холоднее и татарстанцы уже вовсю задумываются о зимней рыбалке. Грядущей зимой контролировать популярные у жителей республики места будут 10 круглосуточных спасательных постов МЧС. Об этом стало известно во время брифинга в Доме правительства региона.

Главный госинспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов уточнил самые опасные точки для зимней рыбалки. Это, в частности, участки водоемов возле плотин и места с промоинами.

В Казани, например, промоины нередко появляются на реке Казанке под мостом Миллениум, возле НКЦ и под Кировским мостом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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