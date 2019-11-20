21 ноября в Казани откроется каток «Трудовые резервы»
Первым десяти посетителям ледовая арена приготовила подарок
«Трудовые резервы» будут работать в с 17.30 до 21.00 в будни и с 12.00 до 22.00 по выходнымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 21 ноября, в Казани состоится открытие катка «Трудовые резервы», что в парке имени Горького. Первым десяти посетителям ледовая арена обещает бесплатно предоставить прокат второй пары коньков.
В этом году «Трудовые резервы» будут работать в с 17.30 до 21.00 в будни и с 12.00 до 22.00 по выходным и праздникам. При этом первые два часа на лед будут пускать только хоккеистов-любителей.
ИСТОЧНИК KP.RU