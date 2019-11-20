В Чебоксарах спасатели разобрали стену магазина, чтобы помочь застрявшему за холодильником коту

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-20T11:26:16+03:00

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В дежурную часть Чувашской республиканской поисково-спасательной службы во вторник, 19 ноября, в 19.54, позвонила женщина. Она рассказала, что работает продавщицей, и когда закрывала на ночь магазин, услышала плачь кота.

Оказалось, что в служебное помещение проник бездомный кот. Животное забралось за большой промышленный холодильник. Сам выбраться не может, продавщица тоже не смогла вызволить его.

Приехавшие на вызов спасатели выяснили, что единственный способ спасти животное - разобрать часть стены около холодильника. При помощи набора «Умелец» разобрали стену, прилегающую к холодильнику и освободили кота из "плена", сообщили в пресс-службе ЧРПСС.

ИСТОЧНИК KP.RU