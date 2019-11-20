"Рубин" может усилиться игроками калининградской "Балтики"

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-20T10:47:22+03:00

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Казанский "Рубин", дела которого в чемпионате России оставляют желать лучшего, уже начал рассматривать варианты усиления состава в зимнем межсезонье. Так, по данным "Матч ТВ", казанскую команду могут пополнить сразу три игрока калининградской "Балтики", которая выступает в ФНЛ.

Речь идет о молодом голкипере Максиме Бориско, полузащитнике Максиме Кузьмине и нападающем Михаиле Маркине.

Бориско, кстати, является голкипером сборной России для игроком младше 19 лет.В нынешнем сезоне он девять раз сыграл в чемпионате, пропустив всего пять голов. Кузьмин и Маркин являются игроками основы "Балтики". Маркин, к тому же, с 9 голами является лучшим бомбардиром калининградской команды.

Кстати, "Рубин" не единственный клуб, который интересуется данными игроками. Так, на футболистов претендуют "Уфа" и московское "Динамо".

ИСТОЧНИК KP.RU