2019-11-20T10:56:44+03:00
Происшествия

В Марий Эл мужчина при пожаре вылез из окна стройвагончика, но получил ожоги рук

Помещение было серьезно повреждено, а имущество и инструменты, находившиеся в нем, - уничтожены
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МЧС Марий ЭлФото: МЧС Марий Эл
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В понедельник, 18 ноября, в Волжске на территории земельного участка по улице Помарское шоссе загорелся строительный вагончик. В этот момент в нем находился один из рабочих. Когда мужчина понял, что помещение горит, выход на улицу уже был отрезан огнем. Ему пришлось спасаться через окно. Рабочий получил ожоги рук.

Пожарных вызвали очевидцы. Огнеборцы оперативно прибыли на место и ликвидировали открытое горение на площади около 20 квадратных метров. Стройвагончик был серьезно поврежден, а имущество и инструменты, находившиеся в нем, - уничтожены.

- Причину пожара предстоит выяснить специалистам. Известно, что рабочий незадолго до возникновения возгорания затопил печь, - сообщает МЧС Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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