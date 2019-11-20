Таможенники Татарстана обнаружили в багаже авиапассажиров кораллы

СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-20T09:39:16+03:00

Вот такие кораллы нашли в багаже туристов Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Татарстанской таможни во время проверки багажа трех авиапассажиров,прилетевших из китайского города Санья обнаружили кораллы. Для идентификации вида кораллы направили на экспертизу.

Дело в том, что в ходе таможенного контроля в международном аэропорту Казани с начала года уже выявили 14 фактов ввоза кораллов туристами. Не все знают, что некоторые видов кораллов являются объектами, защищаемыми Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Все те, что были обнаружены и изъяты, эксперты идентифицировали как Мадрепоровые. Этот вид находится под охраной СИТЕС.

Все изъятые кораллы отправлены на экспертизу

- Ввоз объектов, подпадающих под действие Конвенции (СИТЕС), возможен только при наличии разрешительных документов, - рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Казань Татарстанской таможни Мирзанур Гараев. - Кроме того, такие товары в обязательном порядке нужно декларировать.

По факту несоблюдения запретов и ограничений на ввоз товара и его недекларирования по установленной форме в отношении нарушителей таможенных правил возбуждены дела об административных правонарушениях. Нарушителей ждет административный штраф и конфискация предмета правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU