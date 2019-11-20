В Казани встали трамваи: куда-то пропал кусок рельса

СЕГОДНЯ 09:00 2019-11-20T09:00:49+03:00

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Сегодня, 20 ноября, рано утром в соцсетях появилась фотография: на трамвайной остановке "Улица Глушко" толпятся люди, но на рельсах исчез кусок металла. Пассажиры, запечатлевшие эту сцену, отмечают, что движение транспорта приостановлено.

Те, кто только собирается на работу, поблагодарили за своевременное сообщение, отметив, что будут выбирать другой вид транспорта.

В комментариях пишут:

- "Грыз кто-то от злости";

Кусок рельса пропал, и трамвая встали

- "А ведь могла случиться трагедия...";

- "Суровые казанские бобры";

- "Кому то явно делать было нечего".

ИСТОЧНИК KP.RU