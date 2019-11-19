9 килограммов черной икры: в Казани за незаконную перепродажу будут судить жителя Владивостока

СЕГОДНЯ 18:50 2019-11-19T18:50:07+03:00

Привез на самолете, а после хранил на съемной квартире

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Незаконную покупку, хранение, пересылку и продажу частей водных краснокнижных биоресурсов вменяют в Казани 33-летнему жителю Владивостока.

Как следует из материалов уголовного дела, в мае прошлого года обвиняемый незаконно купил добытую в Приморском краю икру диких калуги и амурского осетра - массой более 9 килограммов.

Этот весомый деликатес он переправил самолетом в Казань и хранил на съемных квартире и складе. Оттуда он и продавал, опять же незаконно, черную икру казанцам, предлагая товар через мессенджеры. Это происходило до тех пор, пока при продаже очередной партии мужчину не задержали правоохранители.

- Ущерб водным биологическим ресурсам России превысил 2,6 миллиона рублей. Свою вину мужчина не признал. Расследование завершено и все материалы уголовного дела в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU