8 лет колонии за убийство ледорубом: пенсионер застал непрошенного гостя у себя во дворе

СЕГОДНЯ 16:35 2019-11-19T16:35:13+03:00

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70-летнего жителя села Нижнее Бишево Заинского района признали виновным в убийстве своего односельчанина.

Как было доказано в суде, вечером 28 июля этого года пьяный пенсионер застал во дворе своего дома такого же нетрезвого мужчину. Между хозяином и незваным гостем вспыхнула ссора. В итоге пенсионер схватил ледоруб и нанес им оппоненту не менее 10 ударов по голове. Последний, получив открытую черепно-мозговую травму, скончался на месте преступления.

- Свою вину пенсионер полностью признал. В итоге суд приговорил его 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Данное решение пока в законную силу не вступило, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU