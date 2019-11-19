8 лет колонии за убийство ледорубом: пенсионер застал непрошенного гостя у себя во дворе
70-летнего жителя села Нижнее Бишево Заинского района признали виновным в убийстве своего односельчанина.
Как было доказано в суде, вечером 28 июля этого года пьяный пенсионер застал во дворе своего дома такого же нетрезвого мужчину. Между хозяином и незваным гостем вспыхнула ссора. В итоге пенсионер схватил ледоруб и нанес им оппоненту не менее 10 ударов по голове. Последний, получив открытую черепно-мозговую травму, скончался на месте преступления.
- Свою вину пенсионер полностью признал. В итоге суд приговорил его 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Данное решение пока в законную силу не вступило, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU