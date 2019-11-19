В Казани массовое ДТП на мосту Миллениум спровоцировало огромную пробку
На въезде на мост Миллениум в Казани произошла авария с участием четырех автомобилей. После столкновения машины разместились так, что загородили для проезда все четыре полосы движения, включая автобусную.
Остальные участники движения медленно объезжали место аварии в небольшом промежутке между стоящими машинами.Фото: Тимур ФАХРУЛЛИН
В связи с этим, в сторону моста пробка создалась еще на улице Вишневского от пересечения с улицей Амирхана Еники. В «Яндекс.Картах» данный участок был выделен бордовым цветом, означающим перекрытие движения.
Фото: скриншот «Яндекс.Карты»
Автомобили-участники ДТП сохранили свои позиции после столкновения, ожидая сотрудников ГИБДД. Остальные водители, невольно ставшие заложниками ситуации, медленно объезжали место аварии в небольшом промежутке между стоящими машинами.
Сложнее всего проехать этот участок дороги было большегрузам и общественному транспорту.Фото: Тимур ФАХРУЛЛИН
Сложнее всего преодолеть этот участок дороги было большегрузам и общественному транспорту. Некоторые участники движения вынуждены были преодолеть часть своего пути, заехав на тротуар.
ИСТОЧНИК KP.RU
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