2019-11-19T16:03:50+03:00
Общество

В Татарстане часть депутатов могут освободить от необходимости отчитываться о своих доходах

27 ноября Госсовет республики рассмотрит внесение соответствующего изменения в местный закон о коррупции
Алина ГАБДУЛИНА
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Изменения предполагают и смягчение наказания для тех депутатов, которые предоставляют неверные сведения о доходахИзменения предполагают и смягчение наказания для тех депутатов, которые предоставляют неверные сведения о доходахФото: Евгения ГУСЕВА
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Сельские депутаты в Татарстане могут освободиться от обязанности ежегодно предоставлять сведения о своих доходах. Однако возможно это будет только в тех случаях, если народный избранник не делал крупных приобретений в отчетный период.

Соответствующее изменение в закон о коррупции Госсовет Татарстана рассмотрит 27 ноября. Об этом на брифинге журналистам сообщил главный советник отдела антикоррупционных проверок управления президента республики Салават Рахимов.

Новые правила также могут коснуться и тех депутатов, которые работают на непостоянной профессиональной основе.

Кроме того, изменения предполагают и смягчение наказания для тех депутатов, которые предоставляют неверные сведения о доходах. Если раньше они сразу лишались мандата в связи с утратой доверия, то теперь их могут ждать лишь дисциплинарные наказания. Работать это будет, правда, лишь при несущественных искажениях сведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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