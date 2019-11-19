2019-11-19T17:42:46+03:00
Происшествия

Не менее пяти ударов ножом: отцеубийца из Чувашии избежал колонии

Вместо этого суд отправил его на принудительное лечение
Олег ЛУГОВОЙ
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Данный приговор суда еще не вступил в законную силу.Данный приговор суда еще не вступил в законную силу.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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36-летнего жителя села Явлеи Алатырского района обвиняли в убийстве собственного отца.

Как следует из материалов уголовного дела, 23 июля этого года у себя дома он выпивал вместе 65-летним родителем. В ходе застолья между ними вспыхнула пьяная ссора. В ходе конфликта сын схватил нож и нанес им отцу не менее пяти ударов в голову, а также в шею. От таких ранений пенсионер довольно быстро скончался на месте преступления.

В ходе следствия была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Согласно ее заключению, что тогда, что сейчас сын убитого не осознает фактический характер и опасность своих действий, а также не может руководить ими из-за хронического психического расстройства.

- В итоге суд признал мужчину невменяемым и, так как он представляет опасность для себя и окружающих, приговорил его к принудительному лечению в психстационаре спецтипа с интенсивным наблюдением, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данное решение суда пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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