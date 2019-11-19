В Марий Эл на трассе загорелся молоковоз
Утром в понедельник, 18 ноября на 20 километре автодороги Красногорск-Кокшайск в Звениговском районе Марий Эл загорелся молоковоз. Сначала автомобиль стал глохнуть, а когда водитель съехал на обочину и вышел, то из-под капота начал валить дым.
Мужчина попытался справиться с пламенем самостоятельно при помощи огнетушителя. Очень скоро к нему присоединились проезжавшие мимо автомобилисты.
Фото: МЧС Марий Эл
- До приезда пожарных водителю и очевидцам удалось сбить пламя. Прибывшие к месту вызова сотрудники пожарной части №30 (п. Кокшайск) РГКУ «УГПС Республики Марий Эл» полностью ликвидировали пожар, - сообщает МЧС республики.
Огонь повредил кабину и отсек двигателя молоковоза. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы бортовой электросети машины.
Фото: МЧС Марий Эл
ИСТОЧНИК KP.RU
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