В Чувашии дед в ярости убил внука и был приговорен к 6 годам строгого режима

СЕГОДНЯ 14:27 2019-11-19T14:27:16+03:00

Раненного мужчину увезли в больницу, где он и скончался

Изменить размер текста: A A

71-летнего жителя Канашского района признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего.

На суде было установлено, что вечером 24 июня этого года пьяный пенсионер находился у себя дома, где с ним спровоцировал ссору так же не трезвый его 29-летний внук.

В ярости дед ударил молодого человека ножом в живот. Раненного, конечно, успели госпитализировать, но, несмотря на все усилия врачей он скончался в больнице в тот же день.

- В итоге суд приговорил пенсионера к наказанию в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU