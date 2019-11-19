2019-11-19T14:27:16+03:00
Происшествия

В Чувашии дед в ярости убил внука и был приговорен к 6 годам строгого режима

Раненного мужчину увезли в больницу, где он и скончался
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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71-летнего жителя Канашского района признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего.

На суде было установлено, что вечером 24 июня этого года пьяный пенсионер находился у себя дома, где с ним спровоцировал ссору так же не трезвый его 29-летний внук.

В ярости дед ударил молодого человека ножом в живот. Раненного, конечно, успели госпитализировать, но, несмотря на все усилия врачей он скончался в больнице в тот же день.

- В итоге суд приговорил пенсионера к наказанию в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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