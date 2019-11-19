Ревизорро по-марийски: в холодильниках нескольких школ Йошкар-Олы нашли просрочку и битые яйца

СЕГОДНЯ 18:04 2019-11-19T18:04:02+03:00

Прокуратура Йошкар-Олы выявила нарушения при организации питания детей в школах №24 и 2 Фото: Олег ЗОЛОТО

Один из ответственных за организацию питания в образовательном учреждении уволился

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Прокуратура Йошкар-Олы выявила нарушения при организации питания детей в школах №24 и №2. Так, в столовой первого учебного заведения хранился просроченный мясной фарш. Кроме того, в холодильнике были обнаружены битые яйца, использование которые в пищу запрещено.

Ответственный за организацию питания детей в школе №24 уволился по собственному желанию.

А в школе №2 были выявлены нарушения хранения сырых яиц и найдены испорченные ягоды черной смородины. Заведующая учреждения получила замечание.

- Организацию питания детей в школе № 24 в Йошкар-Оле осуществляет ООО «Комбинат питания «Заречный», в школе № 2 - ООО «Комбинат питания «Школьник». В адрес руководителей перечисленных юридических лиц прокуратурой города внесены представления, по результатам их рассмотрения приняты меры, - сообщает надзорное ведомство города.

Материалы проверки для решения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности направлены в управление Роспотребнадзора Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU