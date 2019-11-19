В 2020 году из Йошкар-Олы можно будет улететь в Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 17:26 2019-11-19T17:26:37+03:00

Марий Эл возьмет на себя 30,1% расходов, связанных с осуществлением рейсов, а Питер - 30% Фото: Иван ВИСЛОВ

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю

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Стало известно, что авиарейсы из Санкт-Петербурга в Йошкар-Олу и обраты включены в печень субсидируемых маршрутов на 2020 год. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавиации.

Самолеты будут летать из Санкт-Петербурга в столицу Марий Эл дважды в неделю. Рейсы будут осуществляться на 50-местных самолетах CRJ-100/200.

В документе отмечается, что правительство Марий Эл возьмет на себя 30,1% расходов, связанных с осуществлением рейсов, а северная столица России – 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU