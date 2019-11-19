В 2020 году из Йошкар-Олы можно будет улететь в Санкт-Петербург
Рейсы будут осуществляться два раза в неделю
Марий Эл возьмет на себя 30,1% расходов, связанных с осуществлением рейсов, а Питер - 30%Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
Стало известно, что авиарейсы из Санкт-Петербурга в Йошкар-Олу и обраты включены в печень субсидируемых маршрутов на 2020 год. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавиации.
Самолеты будут летать из Санкт-Петербурга в столицу Марий Эл дважды в неделю. Рейсы будут осуществляться на 50-местных самолетах CRJ-100/200.
В документе отмечается, что правительство Марий Эл возьмет на себя 30,1% расходов, связанных с осуществлением рейсов, а северная столица России – 30%.
ИСТОЧНИК KP.RU