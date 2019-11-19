Ночью в Новочебоксарске огонь повредил три автомобиля

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-19T13:14:32+03:00

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В 00.45 во вторник, 19 ноября, во дворе дома №23 по улице Солнечной в Новочебоксарске загорелся автомобиль Mitsubishi Outlander. Огонь повредил не только иномарку, но и две припаркованные рядом машины.

- Обстоятельства ЧП выясняют эксперты Испытательной пожарной лаборатории Чувашии,- сообщает МЧС региона.

ИСТОЧНИК KP.RU