В топ-30 Forbes самых лучших работодателей России попала татарстанская компания
Агентство Forbes представила очередной рейтинг российских предприятий. В этот раз аналитики выделили из них 50 самых лучших работодателей.
Их вычисляли по баллам, которые начисляли по таким показателям, как зарплата, условия труда, соцпакет, забота об экологии и благотворительность.
В итоге на верху этого списка Forbes оказались такие предприятия, как «Норильский никель» и «Полюс», занимающаяся добычей золота.
Попала в этот топ и татарстанская компания «Татнефть». Она, обогнав «Рено Россия», московский аэропорт «Домодедово» и международный аэропорт «Шереметьево», заняла 30 строчку рейтинга. Итоговая оценка - 41,17 балла.
ИСТОЧНИК KP.RU
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