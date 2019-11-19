2019-11-19T11:52:37+03:00
Общество

МЧС Татарстана: днем 19 ноября в Казани ожидается сильная гололедица

Она также будет наблюдаться и по всей республике, но лишь местами
Олег ЛУГОВОЙ
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Также не стоит забывать о метели и сильном ветре.Также не стоит забывать о метели и сильном ветре.Фото: Олег УКЛАДОВ
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МЧС Татарстана со ссылкой на данные республиканского Гидрометцентра предупреждает, что в ближайшие 3 часа, а также с сохранением в течение дня и вечера 19 ноября, в Казани ожидается сильная гололедица. В том числе ее можно наблюдать и на территории всего Татарстана, но лишь местами.

Согласно прогнозам Гидрометцентра республики, в этот вторник погода в регионе кардинально изменится. Республика попадает под влияние арктического антициклона. Поэтому юго-западные воздушные потоки сменятся северо-восточными – в Татарстан придет очень холодный воздух.

При этом ожидаются дождь и морось, которые могут перейти в снег, в том числе и мокрый. Также усилится и ветер – в порывах до 17 м/с, ожидается метель.

В последующие же дни – 20 и 21 ноября, на погоду в Татарстане будет влиять центральная часть антициклона. Осадков не ожидается. Ночью температура воздуха может понизиться до -18 градусов, днем в максимальных пределах она будет от -5 до -12.

По пока предварительному прогнозу, такая морозная погода без осадков в республике продержится до конца этой и в начале следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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