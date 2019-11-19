В Казани во время пожара погиб неизвестный мужчина

СЕГОДНЯ 12:11 2019-11-19T12:11:53+03:00

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Вечером 18 ноября в 22.00 поступило сообщение о возгорании заброшенного дома на территории Военного городка-2, что в столице Татарстана.

Приехавшие по вызову спасатели смогли быстро справиться с огнем. По предварительным данным, горели мусор и потолочные перекрытия в одноэтажном здании.

Во время разбора завалов пожарные обнаружили тело неизвестного мужчины. Документов при нем не нашли. Причины его гибели, а также его личность будут устанавливать сотрудники правоохранительных органов.

В свою очередь, как рассказали местные жители, в горевшее здание облюбовали бездомные, которые устроили там себе ночлежку.

ИСТОЧНИК KP.RU