2019-11-18T18:27:33+03:00
Звезды

"Пиковая дама" Качаловского закроет фестиваль "Крымская театральная осень-2019"

Престижный фестиваль проходит в Симферополе с 12 по 20 ноября
Лика ИСАЕВА
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"Пиковая дама" станет спектаклем-закрытием Крымского театрального фестиваля"Пиковая дама" станет спектаклем-закрытием Крымского театрального фестиваляФото: Из материалов пресс-службы
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В Симферополе проходит престижный фестиваль "Крымская театральная осень-2019". Спектаклем-закрытием 19 ноября станет "Пиковая дама" Качаловского театра в постановке народного артиста России и Татарстана Александра Славутского.

Напомним, что фестиваль «Крымская театральная осень-2019» проходит в Симферополе с 12 по 20 ноября. Он приурочен к Году театра в России, и представлен спектаклями, поставленными по произведениям русской и советской классики.

СПРАВКА

"Пиковая дама" поставлена в 1999 году, и была сыграна более трехсот раз. Она стала визитной карточкой казанского театра.

Прежде постановка уже представляла Татарстан на международных и региональных театральных фестивалях в Китае, в Украине, во Франции, а также в Тамбове, Челябинске, Пскове, Москве.

Главные роли исполняют: народные артисты России и Татарстана - Светлана Романова и Геннадий Прытков, народный артист Татарстана - Илья Славутский, заслуженные артисты Татарстана - Эльза Фардеева, Елена Ряшина, Владимир Мазур, артисты – Павел Лазарев, Мария Шеховцова, Славяна Кощеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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