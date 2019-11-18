Решил обнять любимую и получил удар ножом: татарстанку подозревают в убийстве сожителя

СЕГОДНЯ 18:18 2019-11-18T18:18:19+03:00

Она сама пришла к соседям и попросила вызвать полицию

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Вечером в субботу, 16 ноября, в 47 комплекс Набережных Челнов полицейских вызвали жители многоэтажного дома. Они сообщили, что к ним пришла 36-летняя соседка, которая сообщила, что ударила ножом в грудь своего сожителя.

На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов и медики. Но пострадавший - 40-летний мужчина, уже скончался. По подозрению в убийстве была задержана его сожительница - та самая соседка.

Как рассказала сама женщина, они поссорились, когда выпивали вечером. Она решила выгнать пьяного кавалера, но он категорически отказался уходить. Когда он вышел покурить, то подозреваемая, по версии следствия, запретила ему подходить к себе. Но сожитель решил обнять ее, и получил удар ножом в грудь.

- Злоумышленница пошла к соседям и попросила вызвать на место сотрудников экстренных служб, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU