2019-11-18T17:37:16+03:00
Происшествия

В Казани во время наездов пострадали два мальчика

С мест ДТП дети были госпитализированы с различными травмами
Лика ИСАЕВА
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С мест происшествий ребят увезли в больницу на "скорой".С мест происшествий ребят увезли в больницу на "скорой".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сразу двое мальчиков - девяти и 10 лет, пострадали во время дорожно-транспортных происшествий. Так, в пятницу, 15 ноября, в 10.20 под колеса иномарки "Тойота Камри", которой управлял 39-летний мужчина, на улице Рахимова попал девятилетний мальчик. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу в неустановленном для этого месте, но зато в зоне видимости пешеходного перехода.

- В результате наезда школьник госпитализирован, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Второй случай произошел уже в субботу, 16 ноября, в 11.45 на улице Белинского в Авиастроительном районе Казани. Там 35-летний водитель автомобиля грузовика ГАЗ сбил 10-летнего мальчика, который так же переходил дорогу в неустановленном месте. В результате аварии мальчик с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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