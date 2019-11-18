СЕГОДНЯ 17:59 2019-11-18T17:59:24+03:00

Теле- и радиовещание на ряде каналов прекратится с 7.00 до 10.00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А все из-за внеплановых ремонтно-восстановительных работ на антенной опоре

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Так, в этот четверг, 21 ноября, в Казани на время отключатся все телевизоры и радиоприемники. Из-за внеплановых ремонтно-восстановительных работ на антенной опоре «Телецентр» в селе Верхний Услон прекратится вещание «23 ТВК» (цифровое телевидение), «26 ТВК» (цифровое телевидение), а также «Радио такси FM», «Радио Татарстан – Новый век», «Радио дача», «Русское радио», «Искатель Казань», «Радио «Комсомольская правда», «Радио мир», «Новое радио», «Радио рекорд», «Волга /Радио шансон», «Радио пассаж M/Ди FM» (DFM), «Казань-FM/Релаксэфем – спокойная волна», «Эхо Москвы», «Милицейская волна», «Радио 107,8 Казань/Радио любовь».

Как сообщает управление Роскомнадзора Татарстана данные каналы будут не доступны теле- и радиоприемникам с 7.00 до 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU