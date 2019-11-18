В российском рейтинге самых криминальных регионов Татарстан ухудшил свою позицию на 6 пунктов

СЕГОДНЯ 15:44 2019-11-18T15:44:38+03:00

На место в рейтинге также повлияли и социально-экономические факторы. Фото: Иван ВИСЛОВ

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На основе данных за июль 2019 года Институт региональных проблем подготовил рейтинг самых криминальных российских субъектов.

При его составлении была учтена официальная информация о социально-экономической ситуации и преступности в регионе.

Здесь, Татарстан попал в топ-3, где криминогенная ситуация ухудшилась. Республика потеряла 6 пунктов и оказалась на 67 месте общего рейтинга. На первой позиции Вологодская область, на второй - Кемеровская область.

Татарстан «отличился» увеличением случаев насильственных преступлений - рост 27%, экономических - на 53%), коррупционных – рост 75%, страхового мошенничества – на 19%.

При этом рост последнего вида преступлений в республике превышает средний показатель по России уже в два раза.

Что касается сыгравших на место Татарстана в этом рейтинге экономических факторов, то по данным Института региональных проблем ими стали, прежде всего, падение размера номинальной зарплаты населения - на 4,12%), рост уровня безработицы – на 0,3%, индекс потребительских цен – рост на 0,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU