В российском рейтинге самых криминальных регионов Татарстан ухудшил свою позицию на 6 пунктов
На основе данных за июль 2019 года Институт региональных проблем подготовил рейтинг самых криминальных российских субъектов.
При его составлении была учтена официальная информация о социально-экономической ситуации и преступности в регионе.
Здесь, Татарстан попал в топ-3, где криминогенная ситуация ухудшилась. Республика потеряла 6 пунктов и оказалась на 67 месте общего рейтинга. На первой позиции Вологодская область, на второй - Кемеровская область.
Татарстан «отличился» увеличением случаев насильственных преступлений - рост 27%, экономических - на 53%), коррупционных – рост 75%, страхового мошенничества – на 19%.
При этом рост последнего вида преступлений в республике превышает средний показатель по России уже в два раза.
Что касается сыгравших на место Татарстана в этом рейтинге экономических факторов, то по данным Института региональных проблем ими стали, прежде всего, падение размера номинальной зарплаты населения - на 4,12%), рост уровня безработицы – на 0,3%, индекс потребительских цен – рост на 0,4%.
ИСТОЧНИК KP.RU