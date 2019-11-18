СЕГОДНЯ 16:26 2019-11-18T16:26:47+03:00

В этой аварии пострадали два человека [видео]

Изменить размер текста: A A

Столкновение, к котором участвовали сразу три иномарки, произошло в воскресенье, 17 ноября, в 17.20 на проспекте Победы в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 20-летний водитель иномарки "Фольксваген Поло", не имеющий достаточного опыта управления автомобилями, превысил безопасную скорость и напротив дома №155 наехал на бордюр, а затем и на фонарный столб.

После этого иномарка врезалась в попутную "Шевроле Лачетти", которой управляла 37-летняя женщина, автомобиль которой в свою очередь отбросило на "Опель Корса", под управлением 34-летного водителя. В итоге одна из машин перевернулась прямо на дороге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/744530" frameborder="0"></iframe> В Казани после ДТП с тремя авто одно из них перевернулась.соцсети

- В результате аварии травмы получил 20-летний пассажир автомобиля "Фольксваген Поло" и 23-летняя пассажирка автомобиля "Опель Корса", - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU