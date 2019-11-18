2019-11-18T16:26:47+03:00
Происшествия

В Казани после ДТП с тремя авто одно из них перевернулась

В этой аварии пострадали два человека [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Столкновение, к котором участвовали сразу три иномарки, произошло в воскресенье, 17 ноября, в 17.20 на проспекте Победы в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 20-летний водитель иномарки "Фольксваген Поло", не имеющий достаточного опыта управления автомобилями, превысил безопасную скорость и напротив дома №155 наехал на бордюр, а затем и на фонарный столб.

После этого иномарка врезалась в попутную "Шевроле Лачетти", которой управляла 37-летняя женщина, автомобиль которой в свою очередь отбросило на "Опель Корса", под управлением 34-летного водителя. В итоге одна из машин перевернулась прямо на дороге.

В Казани после ДТП с тремя авто одно из них перевернулась.соцсети

- В результате аварии травмы получил 20-летний пассажир автомобиля "Фольксваген Поло" и 23-летняя пассажирка автомобиля "Опель Корса", - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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