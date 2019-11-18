Теперь на портале мэрии Казани горожане могут узнать о своих штрафах

СЕГОДНЯ 16:10 2019-11-18T16:10:07+03:00

Прежде всего речь идет о неуплате услуг автопарковки и размещении машины на газоне

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На портале мэрии Казани помимо городских новостей появился ряд довольно удобных для местных жителей услуг.

Так, теперь, зайдя в свой личный кабинет на ресурсе, горожане смогут узнать о своих штрафах, которые наложили на них админкомиссии Казани.

Прежде всего речь идет о санкциях за неуплату услуг автопарковки и размещении машины на зеленой зоне – газоне. При этом, как сообщает директор городского общественного центра Диляра Нуриева, к данной информации прилагаются еще и материалы фотофиксации, с котороми казанцы до этого могли ознакомиться лишь, придя в Управления по организации деятельности административных комиссий.

Также, появился на портале мэрии и такая услуга, как информирование о проводимых казанским комитетом земимущества аукционов и конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU