Теперь на портале мэрии Казани горожане могут узнать о своих штрафах
На портале мэрии Казани помимо городских новостей появился ряд довольно удобных для местных жителей услуг.
Так, теперь, зайдя в свой личный кабинет на ресурсе, горожане смогут узнать о своих штрафах, которые наложили на них админкомиссии Казани.
Прежде всего речь идет о санкциях за неуплату услуг автопарковки и размещении машины на зеленой зоне – газоне. При этом, как сообщает директор городского общественного центра Диляра Нуриева, к данной информации прилагаются еще и материалы фотофиксации, с котороми казанцы до этого могли ознакомиться лишь, придя в Управления по организации деятельности административных комиссий.
Также, появился на портале мэрии и такая услуга, как информирование о проводимых казанским комитетом земимущества аукционов и конкурсов.
ИСТОЧНИК KP.RU