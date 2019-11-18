19 ноября в Татарстане ожидают метель и до -13 градусов

СЕГОДНЯ 13:44 2019-11-18T13:44:33+03:00

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Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в предстоящую ночь и последующее утро местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мороси, которые могут перейти в снег, в том числе и мокрый.

Днем же 19 ноября в республику и в Казань вместе с сильным ветром - до 17 м/с, придет снег и метель. Температуры воздуха же в это время суток ожидается в пределах от -3 до -8, в северных районах Татарстана до -13 градусов (в Казани от -8 до -10). На дорогах местами гололедица.

В среду, 20 ноября, обойдется без осадков. Максимум, что покажут днем столбики термометра, - это от -7 до -12 градусов.

Также сухо будет и в четверг, 21 ноября, вот только ночью температура воздуха в своих минимальных значениях прогнозируется в пределах от -13 до -18 градусов. Днем чуть теплей от -5 до -10. На дорогах местами все та же гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU