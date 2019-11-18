Завел разговор в кафе: мужчина, развративший сразу трех девочек, избежит колонии

СЕГОДНЯ 13:04 2019-11-18T13:04:56+03:00

Суд признал его невменяемым и теперь максимум, что ему грозит так это больничная палата

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«Развратные действия, совершенные в отношении двух и более малолетних» - по этой уголовной статье обвиняли 37-летнего жителя чувашского Новочебоксарска.

Как было установлено в суде, 30 марта этого года в одном из кафе Чебоксар мужчина завел разговор с тремя девочками в возрасте от 11 до 13 лет. В ходе беседы он предложил им «совершить в отношении них действия сексуального характера». Развратника задержали и возбудили в отношении его уголовное дело. Но в итоге он все же избежит срока в колонии.

Дело в том, что согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, тогда, а также сейчас мужчина не осознает фактический характер и общественную опасность своих действий, он не может руководить ими из-за хронического психического расстройства.

- Фигурант дела представляет опасность как для себя, так и для других. Суд признал мужчину невменяемым и в отношении него применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU