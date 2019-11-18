В Марий Эл изменился график работы паромной переправы

СЕГОДНЯ 11:12 2019-11-18T11:12:17+03:00

Первый рейс будет отходить в 6.00 из Козьмодемьянска, а последний – в 19.00 из Коротней

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С понедельника, 18 ноября, в Марий Эл изменился график работы парома на переправе Козьмодемьянск-Коротни. Теперь первый рейс будет отходить от Козьмодемьянска в 6.00, а последний – из Коротней – в 19.00. Информация об этом появилась в соцсетях.

Отметим, что при плотном потоке автотранспорта, время движения может быть увеличено.

ИСТОЧНИК KP.RU