2019-11-18T10:54:39+03:00
Экономика

В бюджет России из Набережных Челнов поступило более 42 миллиарда рублей налогов

Эта сумма на 7% превышает ту, что была годом раньше
Алина ГАБДУЛИНА
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До декабря горожане должны уплатить еще около 946 миллионов рублей налога на имущество физлицДо декабря горожане должны уплатить еще около 946 миллионов рублей налога на имущество физлицФото: Олег ЗОЛОТО
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С начала 2019 года в казну Набережных Челнов поступило 15,9 миллиардов рублей налогов. Вместе с тем, в консолидированный бюджет России из города было направлено более 42 миллиарда. Эти цифры на 7% превышают те, что были годом ранее.

Причина увеличения налогового сбора – появление в татарстанском автограде новых предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

Известно также, что до декабря горожане должны уплатить еще около 946 миллионов рублей налога на имущество физлиц.

- Напомним, что челнинцам следует уплатить имущественные налоги физических лиц за 2018 год до 2 декабря 2019 года. Для удобства жителей c 25 по 29 ноября в Налоговой инспекции продлено время работы операционного зала до 19:00, - сообщает мэрия города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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