2019-11-18T09:36:36+03:00
Происшествия

Пятеро жителей Чувашии отравились неизвестной жидкостью, трое скончалась

Трагедия произошла в Подмосковье
Лика ИСАЕВА
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Мужчины выпили жидкость, найденную на свалкеМужчины выпили жидкость, найденную на свалке
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Вечером в воскресенье, 17 ноября, в одну из больниц Одинцовского района Подмосковья из деревни Часцы были доставлены трое мужчин, жителей Чувашии. Пятеро мужчины приехали на вахту на ТБО "Одинцовское коммунальное хозяйство". Они нашли тару, на которой было написано "Российский коньяк", и выпили жидкость. В результате все пятеро отравились неизвестным веществом. Двое - 56-летний и 55-летний, скончались на месте. Еще один - 59-летний, погиб в больнице. Еще двое жителей Чувашии в тяжелом состоянии находятся под присмотром врачей.

- По данному факту СУ СКР Московской области проводит доследственную проверку, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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