Пятеро жителей Чувашии отравились неизвестной жидкостью, трое скончалась

СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-18T09:36:36+03:00

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Вечером в воскресенье, 17 ноября, в одну из больниц Одинцовского района Подмосковья из деревни Часцы были доставлены трое мужчин, жителей Чувашии. Пятеро мужчины приехали на вахту на ТБО "Одинцовское коммунальное хозяйство". Они нашли тару, на которой было написано "Российский коньяк", и выпили жидкость. В результате все пятеро отравились неизвестным веществом. Двое - 56-летний и 55-летний, скончались на месте. Еще один - 59-летний, погиб в больнице. Еще двое жителей Чувашии в тяжелом состоянии находятся под присмотром врачей.

- По данному факту СУ СКР Московской области проводит доследственную проверку, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU