2019-11-17T13:09:48+03:00
Происшествия

Во время пожара в частном доме в Татарстане пострадала пенсионерка

84-летняя женщина была госпитализирована с ожогами голеней, лица и кистей [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС ТатарстанаФото: пресс-служба МЧС Татарстана
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В 11.00 в субботу, 16 ноября, в селе Абдрахманово, что в Альметьевском районе Татарстана, на улице Тагирова загорелся частный дом. Прибывшие на место огнеборцы локализовали пожар на площади 71 квадратный метр в 11.32. А в 11.42 горение было ликвидировано.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

В результате пожара пострадала 84-летняя хозяйка дома. С ожогами голеней, лица и костей женщина была доставлена в больницу.

- Предварительная причина пожара устанавливается, - сообщает МЧС Татарстана.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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