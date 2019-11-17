2019-11-17T19:04:13+03:00
Общество

19 и 20 ноября в Нижнекамске пройдут плановые отключения электричества на проспекте Мира

Света в домах не будет до 16.00
Алина ГАБДУЛИНА
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Об отключении жителей Нижнекамска заранее предупреждает мэрия городаОб отключении жителей Нижнекамска заранее предупреждает мэрия городаФото: Алексей ФОКИН
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На будущей неделе в Нижнекамске пройдут плановые отключения электричества. Об этом жителей заранее предупреждает мэрия города.

Так, во вторник, 19 ноября, с 8.00 до 16.00 света не будет в домах №37 и 43 на проспекте Мира. А в четверг, 20 ноября, с 9.00 до 16.00 без электричества останутся жители 1 и 7 подъездов в доме №5 на том же проспекте Мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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