19 и 20 ноября в Нижнекамске пройдут плановые отключения электричества на проспекте Мира
Света в домах не будет до 16.00
Об отключении жителей Нижнекамска заранее предупреждает мэрия городаФото: Алексей ФОКИН
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На будущей неделе в Нижнекамске пройдут плановые отключения электричества. Об этом жителей заранее предупреждает мэрия города.
Так, во вторник, 19 ноября, с 8.00 до 16.00 света не будет в домах №37 и 43 на проспекте Мира. А в четверг, 20 ноября, с 9.00 до 16.00 без электричества останутся жители 1 и 7 подъездов в доме №5 на том же проспекте Мира.
ИСТОЧНИК KP.RU