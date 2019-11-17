В Казани ищут пропавшую 24-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 10:06 2019-11-17T10:06:17+03:00

Диана Замалеева ушла из дома 16 ноября, но до сих пор не вернулась обратно

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В Казани начались активные поиски 24-летней Дианы Замалеевой. Девушка ушла из дома 16 ноября и пропала.

Диана ростом около 155 сантиметров имеет худощавое телосложение, каштановые волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней была куртка цвета хаки, черные джинсы и черные кроссовки с розовыми шнурками.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Дианы, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU