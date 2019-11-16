УНИКС обыграл на выезде «Парму» с разницей в одно очко

16 Нояб. 20:54 2019-11-16T20:54:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Казанский УНИКС обыграл в гостевом матче пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Гости вышли на паркет в следующем составе: Эррик Макколум, Реймар Морган, Алекс Таюс, Вангелис Манцарис и Евгений Колесников.

С первых минут активнее стали действовать хозяева площадки. К концу первой половины УНИКС отставал лишь на один бросок от «Пармы», но на большой перерыв хозяева ушли с пятиочковым преимуществом. В заключительной четверти команды продолжили играть на равных, но концовка осталась за гостями – 89:88.

В составе казанцев самым результативным стал Джамар Смит, набравший 31 очко. В следующем матче казанцы 20 ноября дома примут французский «Нантер». Игра в рамках Еврокубка начнется в 19:30.

ИСТОЧНИК KP.RU