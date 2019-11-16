2019-11-16T17:58:36+03:00
Спорт

Казанский «Зенит» в Новосибирске «всухую» обыграл «Динамо-ЛО»

Решающий матч с «Локомотивом» за выход в «Финал четырёх» Кубка России пройдёт в воскресенье
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба ВК «Зенит-Казань»Фото: пресс-служба ВК «Зенит-Казань»
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Вслед за победой над «Самотлором» казанский «Зенит» на выезде с таким же счётом обыграл новосибирский «Динамо-ЛО».

В первом сете казанцы одолели хозяев со счетом 25:21. Во втором сете зенитовцы мощно начали и закончили сет с отрывом в 8 очков – 25:17. В конце третьего отрезка игры счёт на табло – 25:23.

Самыми результативным игроками матча стали доигровщики казанского «Зенита» Максим Михайлов и Эрвин Нгапет, набравшие по 14 очков. В следующем матче 17 ноября казанцы оспорят путёвку в «Финал четырёх» Кубка России с «Локомотивом», начало встречи в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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