2019-11-16T16:55:46+03:00
Происшествия

На заводе в Казани рабочий упал с одного здания на крышу другого

Спустить его помогли спасатели
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана.Фото: пресс-служба МЧС Татарстана.
Изменить размер текста:

Утром 16 ноября на территории казанского авиационного завода имени Горбунова рабочий упал с крыши на крышу соседнего здания, с высоты шести метров.

Прибывшие на место происшествия спасатели поднялись на крышу с помощью автовышки и, зафиксировав пострадавшего 39-летнего мужчину альпинистским снаряжением, на жёстких носилках спустили вниз.

Затем пострадавшего передали медикам скорой помощи и транспортировали до 7 горбольницы, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24