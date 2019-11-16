На заводе в Казани рабочий упал с одного здания на крышу другого
Спустить его помогли спасатели
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана.
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Утром 16 ноября на территории казанского авиационного завода имени Горбунова рабочий упал с крыши на крышу соседнего здания, с высоты шести метров.
Прибывшие на место происшествия спасатели поднялись на крышу с помощью автовышки и, зафиксировав пострадавшего 39-летнего мужчину альпинистским снаряжением, на жёстких носилках спустили вниз.
Затем пострадавшего передали медикам скорой помощи и транспортировали до 7 горбольницы, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU