В Казани пьяный таксист насмерть сбил 90-летнюю женщину
Водитель проехал на красный сигнал светофора
Фото: скриншот с видео.
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Около шести утра в Казани на перекрестке улиц Назарбаева и Павлюхина произошла смертельная авария. Водитель такси наехал на пожилую женщину, переходившую проезжую часть на свой зелёный сигнал светофора.
Таксист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, за рулем иномарки «Рено» вылетел на красный сигнал светофора. От полученных травм 90-летняя женщина скончалась на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU