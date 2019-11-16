В Казани пьяный таксист насмерть сбил 90-летнюю женщину

16 Нояб. 14:04 2019-11-16T14:04:48+03:00

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Около шести утра в Казани на перекрестке улиц Назарбаева и Павлюхина произошла смертельная авария. Водитель такси наехал на пожилую женщину, переходившую проезжую часть на свой зелёный сигнал светофора.

Таксист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, за рулем иномарки «Рено» вылетел на красный сигнал светофора. От полученных травм 90-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU