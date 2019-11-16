«Зенит-Казань» обыграл «Самотлор» в первом матче полуфинала Кубка России

СЕГОДНЯ 11:55 2019-11-16T11:56:52+03:00

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Казанский «Зенит» в первом матче полуфинального этапа Кубка России обыграли нижневартовский «Самотлор» со счетом 3:0.

В первой партии казанцы мощно действовали в нападении, завершился сет со счетом 25:21. Второй отрезок зенитовцы выиграли с крупным счетом – 25:13. Третий же сет завершился со счетом 25:23.

Самым результативным игроком матча стал доигровщик «Зенита» Максим Михайлов, набравший 13 очков. В оставшихся двух матчах казанцы 16 ноября в 12:30 сыграют с «Динамо-ЛО», а 17 ноября в 15:00 с «Локомотивом».

ИСТОЧНИК KP.RU