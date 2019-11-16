2019-11-16T13:29:04+03:00
Происшествия

В Татарстане в аварии погибли 4 человека, еще трое пострадали

Один из автомобилей выехал на встречную полосу
Наиля ГАЛИМОВА
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Обстоятельства происшествия выясняются.Обстоятельства происшествия выясняются.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Утром 16 ноября, примерно в 7.20, в Лаишевском районе Татарстана произошла авария. На 68-ом километре автодороги Казань-Оренбург 21-летняя девушка за рулем Лады Гранты, по предварительным данным, выехала на встречную полосу. Затем отечественная машина столкнулась с автомобилем Фольксваген Поло и съехала в кювет.

В результате ДТП четыре человека погибли, среди них 57-летний водитель, 87-летняя и 62-летняя пассажирки. Еще трое человек были госпитализированы с травмами: водитель и 20-летний пассажир Лады и 65-летний пассажир. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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