В Марий Эл два человека едва не сгорели во сне из-за неосторожности при курении

СЕГОДНЯ 14:18 2019-11-15T14:18:21+03:00

Пожары произошли в квартирах жилых домов в Волжске и Йошкар-Оле

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В четверг, 14 ноября, в 19.10 в Волжске жители двухэтажного дома на улице Энгельса почувствовали запах дыма. Он исходил из квартиры на первом этаже, дверь которой была открыта. Когда две соседки вошли внутрь, они увидели спящую хозяйку и горящее в туалете мусорное ведро.

Женщина-очевидец стала будить хозяйку, другая женщина – тушить пожар.

- Прибывшие на место происшествия огнеборцы, вызванные жильцами дома, провели окончательное дотушивание, - сообщает МЧС Марий Эл.

Позже выяснилось, что хозяйка квартиры бросила в ведро непотушенный окурок.

Вечером того же дня уже в 20.10 в Йошкар-Оле загорелась квартира в доме на бульваре Ураева. О пожаре в МЧС также сообщили очевидцы. Пока спасители ехали, жильцы дома стали стучать в дверь жилища, где находился очаг возгорания.

Как оказалось, в квартире загорелся диван. Мужчина, который на нем спал, проснулся от шума на лестничной площадке.

- По версии специалистов, виновником возгорания оказался сын владелицы квартиры. Мужчина курил, лёжа на диване, - отмечают в ведомстве.

Пожарные потушили диван, шторы и кондиционер, которые были охвачены огнем.

В обоих историях никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU