В Марий Эл два человека едва не сгорели во сне из-за неосторожности при курении
В четверг, 14 ноября, в 19.10 в Волжске жители двухэтажного дома на улице Энгельса почувствовали запах дыма. Он исходил из квартиры на первом этаже, дверь которой была открыта. Когда две соседки вошли внутрь, они увидели спящую хозяйку и горящее в туалете мусорное ведро.
Женщина-очевидец стала будить хозяйку, другая женщина – тушить пожар.
- Прибывшие на место происшествия огнеборцы, вызванные жильцами дома, провели окончательное дотушивание, - сообщает МЧС Марий Эл.
Позже выяснилось, что хозяйка квартиры бросила в ведро непотушенный окурок.
Вечером того же дня уже в 20.10 в Йошкар-Оле загорелась квартира в доме на бульваре Ураева. О пожаре в МЧС также сообщили очевидцы. Пока спасители ехали, жильцы дома стали стучать в дверь жилища, где находился очаг возгорания.
Как оказалось, в квартире загорелся диван. Мужчина, который на нем спал, проснулся от шума на лестничной площадке.
- По версии специалистов, виновником возгорания оказался сын владелицы квартиры. Мужчина курил, лёжа на диване, - отмечают в ведомстве.
Пожарные потушили диван, шторы и кондиционер, которые были охвачены огнем.
В обоих историях никто из людей не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU
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