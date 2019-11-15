2019-11-15T13:48:41+03:00
Происшествия

В Чебоксарах упал с крыши и погиб строитель

Проводится доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
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По факту гибели мужчины проводится доследственная проверкаПо факту гибели мужчины проводится доследственная проверка
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Трагедия произошла днем 14 ноября на улице Карла Маркса в столице Чувашии. Там на здании проводились работы по замени крыши. Во время этих работ с высоты второго этаже сорвался 33-летний мужчина. Он получил травмы, не совместимые с жизнью, и погиб на месте.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

На данный момент уже установлено, что погибшего наняли сотрудники подрядной организации для выполнения ремонтных работ на крыше. При этом с ним не были надлежащим образом оформлены договорные отношения, а также он не владел сведениями о безопасных методах и последовательности выполнения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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