2019-11-14T18:25:45+03:00
Общество

У казанской стройфирмы арестовали автомобиль Audi A4, чтобы выплатить долги по зарплате ее сотрудникам

После продажи иномарки, работники получили положенные им деньги
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В рамках исполнительного производства у фирмы был арестован автомобиль «Audi A4», которые вследствие и был реализованВ рамках исполнительного производства у фирмы был арестован автомобиль «Audi A4», которые вследствие и был реализованФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Приволжский районный отдел судебных приставов в Казани поступили документы о взыскании у местной стройфирмы долга по зарплате. Компания не выплачивала трем сотрудникам деньги на протяжении трех месяцев.

- Взыскатели обратились в суд. На основании решения суда судебные приставы возбудили исполнительное производство, о чем руководство фирмы было уведомлено, но добровольно законные требования не исполняло, - сообщает пресс-служба УФССП Татарстана.

В рамках исполнительного производства у фирмы был арестован автомобиль Audi A4. Так как компания не погасила долг в установленный срок, иномарка была продана. В итоге вырученные в результате этого 440 тысяч рублей отдали сотрудникам стройфирмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд обязал власти Чебоксар отремонтировать участок улицы Гагарина
Содержание дорог в Чувашии на 2020-2022 годы будет стоить 1,9 миллиарда рублей
Глава Чувашии Михаил Игнатьев пообещал запустить троллейбус между Чебоксарами и Новочебоксарском
Набережные Челны попали в топ-10 городов России, жители которых довольны местной властью
Нашел на помойке фалоимитаторы и использовал: любителя жесткого секса за гибель любовницы приговорили к 16 годам колонии
"Я не сдержал эмоций": За что удалили наставника УНИКСа в матче с "Олимпией"
Пришел в гости и изнасиловал дочь: по обвинению в этом будут судить жителя Чувашии
В Марий Эл школьница случайно подожгла сени дома, что стало причиной крупного пожара
Полиция Казани ищет автодебошира, который стрелял в водителя
В Татарстане освоили 71,3% денег, выделенных в 2019 году на реализацию нацпроектов
Скончался главный тренер сборной команды Татарстана по борьбе на поясах Минхалит Гильманов