У казанской стройфирмы арестовали автомобиль Audi A4, чтобы выплатить долги по зарплате ее сотрудникам
В Приволжский районный отдел судебных приставов в Казани поступили документы о взыскании у местной стройфирмы долга по зарплате. Компания не выплачивала трем сотрудникам деньги на протяжении трех месяцев.
- Взыскатели обратились в суд. На основании решения суда судебные приставы возбудили исполнительное производство, о чем руководство фирмы было уведомлено, но добровольно законные требования не исполняло, - сообщает пресс-служба УФССП Татарстана.
В рамках исполнительного производства у фирмы был арестован автомобиль Audi A4. Так как компания не погасила долг в установленный срок, иномарка была продана. В итоге вырученные в результате этого 440 тысяч рублей отдали сотрудникам стройфирмы.
ИСТОЧНИК KP.RU