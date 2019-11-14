У казанской стройфирмы арестовали автомобиль Audi A4, чтобы выплатить долги по зарплате ее сотрудникам

СЕГОДНЯ 17:54 2019-11-14T18:25:45+03:00

В рамках исполнительного производства у фирмы был арестован автомобиль «Audi A4», которые вследствие и был реализован Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Приволжский районный отдел судебных приставов в Казани поступили документы о взыскании у местной стройфирмы долга по зарплате. Компания не выплачивала трем сотрудникам деньги на протяжении трех месяцев.

- Взыскатели обратились в суд. На основании решения суда судебные приставы возбудили исполнительное производство, о чем руководство фирмы было уведомлено, но добровольно законные требования не исполняло, - сообщает пресс-служба УФССП Татарстана.

В рамках исполнительного производства у фирмы был арестован автомобиль Audi A4. Так как компания не погасила долг в установленный срок, иномарка была продана. В итоге вырученные в результате этого 440 тысяч рублей отдали сотрудникам стройфирмы.

ИСТОЧНИК KP.RU