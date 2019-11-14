Полиция Казани ищет автодебошира, который стрелял в водителя
В Казани после дорожного конфликта один из водителей открыл стрельбу. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, этим утром в полицию обратился местный житель, который заявил, что на перекрестке улиц Тэцевская и Челюскина, когда он вел машину, то получил ранение в голову.
Как выяснилось, выстрел был произведен в голову из травматического оружия водителем автомобиля марки Skoda. Пострадавший в результате дорожного конфликта после оказания первой медпомощи на месте происшествия был отпущен врачами домой.
В настоящее время полицейские ведут поиск автодебошира устроившего в Казани стрельбу.
Полиция Казани ищут автодебошира который стрелял в водителя.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
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