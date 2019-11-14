Полиция Казани ищет автодебошира, который стрелял в водителя

СЕГОДНЯ 16:35 2019-11-14T16:46:49+03:00

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В Казани после дорожного конфликта один из водителей открыл стрельбу. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, этим утром в полицию обратился местный житель, который заявил, что на перекрестке улиц Тэцевская и Челюскина, когда он вел машину, то получил ранение в голову.

Как выяснилось, выстрел был произведен в голову из травматического оружия водителем автомобиля марки Skoda. Пострадавший в результате дорожного конфликта после оказания первой медпомощи на месте происшествия был отпущен врачами домой.

В настоящее время полицейские ведут поиск автодебошира устроившего в Казани стрельбу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/743827" frameborder="0"></iframe> Полиция Казани ищут автодебошира который стрелял в водителя.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU