СЕГОДНЯ 16:04 2019-11-14T16:04:21+03:00

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В среду, 13 ноября, скончался главный тренер сборной команды Татарстана по борьбе на поясах Минхалит Гильманов. Ему было 60 лет. О трагической новости сообщает Минспорта республики.

Минхалит Гильманов был мастером спорта СССР, заслуженным работников физической культуры Татарстана и большую часть своей жизни посвятил тренерской деятельности и воспитанию спортсменов.

Так, с 2001 года он преподал вольную борьбу в спортивной школе «Батыр» в Менделеевске. А с 2005 года являлся главным тренером сборной команды Татарстана по борьбе на поясах.

ИСТОЧНИК KP.RU