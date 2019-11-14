Пришел в гости и изнасиловал дочь: по обвинению в этом будут судить жителя Чувашии
35-летнего жителя Моргаушского района Чувашии будут судить по статье «изнасилование, соединенное с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровья потерпевшей».
Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 9 июля 2019 года в одной из деревень Чебоксарского района пьяный обвиняемый гостил в домохозяйстве своих знакомых.
Там он схватил 20-летнюю дочь хозяев за шею и начал сдавливать. После угроз убить девушку на нее посыпался град ударов. Гость бил как руками, так и ногами. Когда девушка уже не могла сопротивляться, обвиняемый изнасиловал ее.
- На время следствия мужчину поместили под стражу. Все материалы дела уже переданы в суд, - сообщили в СУ СКР Чувашии.
Отмечается, что ранее обвиняемый уже имел проблемы с законом за грабеж и смертельное избиение. За это в местах не столь отдаленных он провел более 9,5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU