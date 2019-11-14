Пришел в гости и изнасиловал дочь: по обвинению в этом будут судить жителя Чувашии

СЕГОДНЯ 17:33 2019-11-14T17:33:52+03:00

Утверждается, что перед тем как надругаться над своей жертвой мужчина жестоко избил ее. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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35-летнего жителя Моргаушского района Чувашии будут судить по статье «изнасилование, соединенное с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровья потерпевшей».

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 9 июля 2019 года в одной из деревень Чебоксарского района пьяный обвиняемый гостил в домохозяйстве своих знакомых.

Там он схватил 20-летнюю дочь хозяев за шею и начал сдавливать. После угроз убить девушку на нее посыпался град ударов. Гость бил как руками, так и ногами. Когда девушка уже не могла сопротивляться, обвиняемый изнасиловал ее.

- На время следствия мужчину поместили под стражу. Все материалы дела уже переданы в суд, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

Отмечается, что ранее обвиняемый уже имел проблемы с законом за грабеж и смертельное избиение. За это в местах не столь отдаленных он провел более 9,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU