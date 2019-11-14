2019-11-14T19:30:05+03:00
Общество

Суд обязал власти Чебоксар отремонтировать участок улицы Гагарина

Ранее прокуратура обнаружила на дороге многочисленные выбоины и повреждения
Алина ГАБДУЛИНА
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Надзорное ведомство обратилось в суд, который удовлетворил его искНадзорное ведомство обратилось в суд, который удовлетворил его иск
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Прокуратура Калининского района Чебоксар обнаружила участок дороги, расположенный между жилыми домами №31 и 44 на улице Гагарина, поврежденный многочисленными выбоинами и повреждениями. Надзорный орган обратился в суд, требуя обязать администрацию города отремонтировать дорожное полотно.

Суд удовлетворил иск и теперь администрация Чебоксар обязана привести данный участок проезжей части в порядок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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